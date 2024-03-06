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12:18, 6 марта 2024Мир

Захарова предрекла провал всех попыток вмешаться в выборы президента России

Захарова: попытки вмешаться в выборы президента России аукнутся Западу

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Все попытки западных стран вмешаться в выборы президента России весной 2024 года обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности, в процессе проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а во-вторых, аукнутся им», — сказала дипломат.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов заявил, что Россия полностью готова к проведению предстоящих президентских выборов, несмотря на предпринимаемые извне попытки помешать этому.

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      Виктория Кондратьева
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