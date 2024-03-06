Захарова призвала США ответить на сообщения о пролетах F-35 над Украиной

Захарова призвала Госдеп и Белый дом ответить из-за пролетов F-35 над Украиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время Всемирного фестиваля молодежи призвала Государственный департамент США и Белый дом ответить из-за сообщений о пролетах истребителей F-35 над Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«4 марта издание Bulgarian Military привело слова министра обороны Сингапура о задействовании Пентагоном американских самолетов F-35 над украинской территорией для "выявления точного месторасположения российских зенитных ракетных комплексов" и передачи собранных разведданных странам НАТО», — заявила Захарова во время мероприятия.

Она выразила надежду на то, что в ближайшее время Белый дом и Госдеп США ответят на вопрос американских журналистов, так как действия официальных лиц Соединенных Штатов «интересуют американскую аудиторию».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в январе рассказал, что США прекратили поставки оружия на Украину из-за нехватки средств для финансирования подобных программ.

Пентагон ранее отверг сообщения об использовании США истребителей F-35 на Украине.