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10:27, 7 марта 2024Наука и техника

Чеченский аналог «Пенициллина» начали применять в СВО

КБ «Талламхо»: чеченский аналог комплекса «Пенициллин» начали применять в СВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять чеченский аналог комплекса 1Б75 «Пенициллин» — систему акустической разведки БУХ1а («Сова»). Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» сообщает ТАСС.

«Тестовое применение показало, что БУХ1 успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 километров в условиях, близких к прямой видимости», — сказали в КБ.

Там добавили, что начали работы по созданию комплекса второго поколения БУХ2. «Детали раскрывать не будем. Главной нашей задачей является создание тактического преимущества российских войск. Мы хотим сделать артиллерию и бронетехнику противника уязвимыми», — заявили в КБ.

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В «Талламхо» отказались раскрыть детали ведущихся работ, заметив, что своей главной задачей видят создание тактического преимущества российской армии.

В январе агентство сообщило, что КБ разработало систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), которая позиционируется как бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

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      Иван Потапов
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