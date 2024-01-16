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16:16, 16 января 2024Наука и техника

В Чечне разработали бюджетный аналог комплекса «Пенициллин»

КБ «Талламхо» разработало бюджетную систему акустической разведки «Сова»
Комплекс «Пенициллин»

Комплекс «Пенициллин». Кадр: Лампа знаний / YouTube

Специалисты грозненского конструкторского бюро (КБ) «Талламхо» разработали систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), которую позиционируют как бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Об этом сообщили в организации, передает ТАСС.

«Изделие БУХ1а работает по тому же принципу, что и комплекс разведки "Пенициллин": принимает и обрабатывает акустические волны от выстрелов и взрывов, сообщая информацию о местоположении орудий противника», — сообщили в КБ.

Отмечается, что определение точного расположения огневых позиций противника может занять от одной минуты. В зависимости от орудия, которое необходимо обнаружить, дальность действия разработанного в Чечне комплекса составляет от 100 метров до 20 километров.

В КБ рассказали, что «Сова» не пеленгуется и не глушится средствами радиоэлектронной борьбы противника. В зависимости от версии изделие весит до двух килограммов. Комплекс испытывали на полигонах Российского университета спецназа в Гудермесе. «На днях изделие было презентовано на выставке в Москве, в ходе чего представители Минобороны России проявили заинтересованность в проведении испытаний комплекса на ведомственных полигонах в Чечне и в зоне СВО», — сообщили в организации.

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Собеседник агентства подчеркнул, что одним из преимуществ разработки является низкая стоимость. По его словам, у «Совы» гражданская элементная база. Комплекс создан из деталей, которые «можно приобрести в магазине», поэтому его стоимость составляет менее 100 тысяч рублей в зависимости от модификации. В «Талламхо» сообщили, что специалисты разработали стационарную версию для командного пункта, мобильную версию для разведчиков, а также версию, совмещенную с системой дронов.

В августе на форуме «Армия-2023» представили новую систему контрбатарейной борьбы, созданную на основе комплекса разведки «Пенициллин» и комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А». Система позволяет обнаруживать позиции артиллерии противника на расстоянии до 38 километров.

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