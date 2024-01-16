В Чечне разработали бюджетный аналог комплекса «Пенициллин»

КБ «Талламхо» разработало бюджетную систему акустической разведки «Сова»

Специалисты грозненского конструкторского бюро (КБ) «Талламхо» разработали систему акустической разведки БУХ1а («Сова»), которую позиционируют как бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Об этом сообщили в организации, передает ТАСС.

«Изделие БУХ1а работает по тому же принципу, что и комплекс разведки "Пенициллин": принимает и обрабатывает акустические волны от выстрелов и взрывов, сообщая информацию о местоположении орудий противника», — сообщили в КБ.

Отмечается, что определение точного расположения огневых позиций противника может занять от одной минуты. В зависимости от орудия, которое необходимо обнаружить, дальность действия разработанного в Чечне комплекса составляет от 100 метров до 20 километров.

В КБ рассказали, что «Сова» не пеленгуется и не глушится средствами радиоэлектронной борьбы противника. В зависимости от версии изделие весит до двух килограммов. Комплекс испытывали на полигонах Российского университета спецназа в Гудермесе. «На днях изделие было презентовано на выставке в Москве, в ходе чего представители Минобороны России проявили заинтересованность в проведении испытаний комплекса на ведомственных полигонах в Чечне и в зоне СВО», — сообщили в организации.

Собеседник агентства подчеркнул, что одним из преимуществ разработки является низкая стоимость. По его словам, у «Совы» гражданская элементная база. Комплекс создан из деталей, которые «можно приобрести в магазине», поэтому его стоимость составляет менее 100 тысяч рублей в зависимости от модификации. В «Талламхо» сообщили, что специалисты разработали стационарную версию для командного пункта, мобильную версию для разведчиков, а также версию, совмещенную с системой дронов.

В августе на форуме «Армия-2023» представили новую систему контрбатарейной борьбы, созданную на основе комплекса разведки «Пенициллин» и комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А». Система позволяет обнаруживать позиции артиллерии противника на расстоянии до 38 километров.