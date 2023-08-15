В России представили новую систему контрбатарейной борьбы

«Ростех» на форуме «Армия-2023» представил новую систему контрбатарейной борьбы

В России на основе комплекса разведки «Пенициллин» и комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» создана новая система контрбатарейной борьбы. Разработка входящих в «Ростех» холдингов «Росэлектроника» и «Высокоточные комплексы» представлена на форуме «Армия-2023». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что система «позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 километров позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, а затем с использованием автоматизированных средств управления огнем в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение».

В качестве средств поражения новый комплекс может использовать любые артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня. Комплекс работает следующим образом: «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов противника и наносит их на электронную карту, после чего «Планшет-А» анализирует эти данные для передачи командирам орудий.

В апреле «Росэлектроника» сообщила, что продолжает поставки в войска комплексов артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин», которые применяют в ходе специальной военной операции.

В августе прошлого года первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что в России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет».