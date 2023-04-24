В России рассказали о поставках комплексов «Пенициллин» в войска

В «Росэлектронике» рассказали о продолжающихся поставках комплексов «Пенициллин» в войска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продолжает поставки в войска комплексов артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

«Разработчик и производитель "Пенициллинов" — НИИ "Вектор" — выполняет обязательства по поставкам комплексов в соответствии с установленными контрактами сроками», — сказали в «Росэлектронике».

Автоматизированный комплекс «Пенициллин» позволяет обнаруживать артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. Это делает невозможным радиоэлектронное подавление комплекса. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий, а также наносит их на электронную карту. В зависимости от модификации комплекс может обнаруживать артиллерийские системы противника на расстоянии до 38 километров.

В марте РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что группировку комплексов «Пенициллин» в зоне спецоперации увеличат в два раза до конца года.

В декабре 2022 года стало известно, что в Российскую армию поступила новая партия комплексов «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе СВО.