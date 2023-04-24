Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 24 апреля 2023Наука и техника

В России рассказали о поставках комплексов «Пенициллин» в войска

В «Росэлектронике» рассказали о продолжающихся поставках комплексов «Пенициллин» в войска

Кадр: 56-я Параллель / YouTube

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продолжает поставки в войска комплексов артиллерийской звукотепловой разведки «Пенициллин», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

«Разработчик и производитель "Пенициллинов" — НИИ "Вектор" — выполняет обязательства по поставкам комплексов в соответствии с установленными контрактами сроками», — сказали в «Росэлектронике».

Автоматизированный комплекс «Пенициллин» позволяет обнаруживать артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. Это делает невозможным радиоэлектронное подавление комплекса. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий, а также наносит их на электронную карту. В зависимости от модификации комплекс может обнаруживать артиллерийские системы противника на расстоянии до 38 километров.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В марте РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что группировку комплексов «Пенициллин» в зоне спецоперации увеличат в два раза до конца года.

В декабре 2022 года стало известно, что в Российскую армию поступила новая партия комплексов «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции признал Крым российским
Необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети
В МИД осудили отказ в выдаче виз США российским журналистам
В России за год подешевел шашлык
Раскрыты детали программы добровольных накоплениях россиян
Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру на фоне Эйфелевой башни
Аналитики высказались о будущем ключевой ставки ЦБ
Россияне описали атмосферу известного в СССР столичного ресторана
Жительница российского города обвинила водителя такси в изнасиловании
В России рассказали о поставках комплексов «Пенициллин» в войска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.