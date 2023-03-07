РИА Новости: Россия отправит в зону СВО комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин»

Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Предполагается, что это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины.

Как пояснил источник, «комплексы используются практически с самого начала спецоперации и доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям». Точное количество используемых Россией «Пенициллинов» на Украине не раскрывается.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов и разрывов. Данный вид техники позволяет определять точные координаты орудий противника и наносить их на электронную карту, затрачивая на одиночную цель, которая ведет огонь, не более пяти секунд. Плюсом 1Б76 названо то, что он, в отличие от американских радиолокационных средств AN/TPQ-36, не использует радиоволны, и противник не может его засечь и подавить системами радиоэлектронной борьбы..

Ранее сообщалось, что что Минобороны получило партию комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые российская армия будет применять в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы.