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16:13, 17 декабря 2022Наука и техника

ВС РФ получили новую партию комплексов разведки «Пенициллин»

Российские войска получили комплексы разведки «Пенициллин» для контрбатарейной борьбы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: НИИ «Вектор»

В Российскую армию поступила новая партия новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», которые показали высокую эффективность в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Комплексы 1Б76 «Пенициллин» планируется использовать в зоне СВО для контрбатарейной борьбы. «Пенициллин» эффективно засекает позиции артиллерии ВСУ и передает координаты для их оперативного уничтожения, пояснил источник.

Комплекс способен зафиксировать акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов, после чего оператору передаются точные координаты местоположения орудия противника. При этом координаты поступают в течение пяти секунд после фиксации.

Существенным преимуществом «Пенициллина» перед западным аналогом AN-TPQ, который используется в НАТО, называется то, что российский комплекс не использует радиоволны, подавляемые средствами РЭБ.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, в чем заключается основное преимущество российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин».

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Варвара Кошечкина
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