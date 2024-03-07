Экс-бухгалтера российского почтамта осудили за миллионное хищение

В Омске осудили на 3,5 года скрывавшуюся 18 лет мошенницу

В Омске суд приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего бухгалтера участка по контролю платежей почтамта, похитившую миллионы и скрывавшуюся 18 лет от следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, она должна возместить ущерб УФПС Омской области — филиалу «Почты России».

По данным ведомства, экс-бухгалтер давала незаконные указания подчиненному готовить платежные поручения с недостоверными сведениями о перечислении денег, поступающих на счет почтамта от граждан за оплату коммунальных услуг, фирмам, оформленным на ее знакомых. Собственники этих организаций должны были потом возвращать деньги осужденной. Так с августа 2001 по май 2004 года она похитила 16 миллионов рублей. Затем она уволилась и уехала из Омска. Лишь спустя 18 лет правоохранители нашли ее.

Ранее стало известно, что в Иркутской области телефонные мошенники обманули пенсионерку на 1,7 миллиона рублей и попытались отобрать ее квартиру.