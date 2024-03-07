Полицейские помогли россиянке спасти квартиру от мошенников

Под Иркутском женщина отдала мошенникам 1,7 млн руб. и чуть не лишилась квартиры

В Иркутской области телефонные мошенники обманули пенсионерку на 1,7 миллиона рублей и попытались отобрать ее квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, неизвестные несколько раз звонили потерпевшей, представляясь сотрудниками государственных органов. Они говорили, что на ее имя оформляются кредиты, а для того, чтобы подозрительные операции прекратились, порекомендовали россиянке взять заем в банке и перевести деньги на безопасный счет. Так женщина потеряла 1,7 миллиона рублей. Но аферисты не остановились. Они стали убеждать пострадавшую, что ей необходимо продать квартиру, чтобы не потерять ее. Вырученные деньги она также должна была положить на якобы безопасный счет.

Однако полицейские объяснили россиянке, что ее обманули и спасли квартиру. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что мошенники начали подделывать видеосообщения в виде кружочков в мессенджере Telegram.

