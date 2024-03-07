Samsung Galaxy A55 появился в России до анонса смартфона

Российский блогер опубликовал обзор Samsung Galaxy A55 до анонса гаджета

В сети стали появляться видеообзоры нового смартфона Samsung, еще не представленного официально. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Так, журналисты издания Chip заметили, что на YouTube-канале блогера под ником MadCoby опубликовали обзор Samsung Galaxy A55. Спустя некоторое время видеоролик был скрыт или удален. При этом официально анонс устройства состоится 11 марта.

Также авторы издания Android Headlines обратили внимание на похожий обзор нового смартфона Samsung, который опубликовал безымянный блогер на платформе Bilibili. Автор записал 15-минутное видео, посвященное девайсу. Журналисты не смогли объяснить, как релизный образец Galaxy A55 появился у блогеров до анонса.

Судя по роликам, Samsung Galaxy A55 получил процессор Exynos 1480, графический ускоритель Xclipse 530 и до 12 гигабайт оперативной памяти. Аппарат имеет 6,64-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 герц, поддержку технологий Vision Booster и HDR 10+. На задней панели смартфона находится тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 5 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов.

Это не первый случай, когда девайсы Samsung оказываются в России раньше остального мира. Так, в январе российские ретейлеры привезли в страну флагманы Samsung Galaxy S24 до официального старта продаж.