Флагманы Samsung появятся в России раньше остального мира

«Известия»: смартфоны Samsung Galaxy S23 появятся в России до конца недели

Ретейлеры привезут в Россию смартфоны Samsung, анонс которых ожидается 17 января, в ближайшие дни. Об этом сообщают «Известия».

Об этом журналистам издания рассказали представители ретейлеров и сотовых операторов. В частности, о появлении флагманов серии Galaxy S23 до конца недели сообщили в МТС, Tele2 и «Мегафоне». В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что запланировали запуск предзаказа на модели сразу по окончании презентации устройств.

Телефоны новой флагманской линейки также будут доступны для раннего заказа на маркетплейсах. «Продажи серии Galaxy S24 на маркетплейсе могут начаться до конца этой недели», — отметили в Ozon. При этом, судя по всему, продажи смартфонов в остальном мире наступят позже.

Источник в крупном IT-дистрибьюторе рассказал журналистам издания, что российские ретейлеры и операторы закупают технику в Армении, Казахстане и ОАЭ. Иностранные дилеры, в свою очередь, заранее получили от производителя партию гаджетов. «Поскольку в России официально Samsung не работает, то российские продавцы больше не обязаны согласовывать с вендором дату старта продаж», — подчеркнул собеседник.

В конце июля стало известно, что складные смарфтоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 начали продавать в России раньше остального мира. Стоимость аппаратов составила минимум 110 тысяч рублей.