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11:08, 31 июля 2023Наука и техника

Складные смартфоны Samsung появились в России раньше времени

ТАСС: Samsung Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 начали продавать в России

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Флагманские складные смартфоны Samsung заметили в российской рознице. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты агентства заметили, что складные аппараты Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 уже начали продавать в России. По словам специалистов, новые гаджеты появились на рынке раньше времени — за две недели до старта мировых продаж, который запланирован на 11 августа.

Складные флагманы нашли на сайте МТС. Стоимость Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 составила 190 и 110 тысяч рублей. Также возможность оставить предзаказ на модели появилась на сайте авторизованного магазина Samsung 1galaxy.ru, в сетях магазинов «М.Видео», «Эльдорадо» и «Мегафон». Журналисты ТАСС направили МТС запрос, но не получили оперативного ответа.

Samsung официально не поставляет свои устройства в Россию. В марте 2022 года в компании заявили о временном прекращении поставок всей продукции из-за проблем с логистикой.

Компания Samsung анонсировала складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 на мероприятии 26 июля. Старшая модель серии получила два дисплея, процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50, 10 и 12 мегапикселей.

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    Андрей Ставицкий
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