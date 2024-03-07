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04:49, 7 марта 2024Бывший СССР

Генерал допустил превращение конфликта на Украине в войну в Европе

Генерал Рудницкий: не исключена эскалация конфликта на Украине в войну в Европе

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе. Возрастает вероятность втягивания Москвы в новые военные конфликты, при этом Запад ставит своей целью «стратегическое поражение» РФ, указал в своей статье для журнала «Военная мысль» начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий, пишет РИА Новости.

Генерал считает, что завершение украинского конфликта не будет означать окончания конфронтации России и Запада. Запущенные процесс трансформации мироустройства «сопряжен с ростом противоречий».

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе», — отметил Зарудницкий в статье.

США и их союзники любыми методами пытаются сохранить свою гегемонию, ставшую способом их существования за счет остального мира, также подчеркнул генерал.

Ранее хорватское издание Advance написало, что Россия предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине. Журналисты также отметили, что Киев проигрывает в конфликте за счет ослабления поддержки Запада и нанесенных РФ невосполнимых потерь. В связи с этим некоторые сторонники Украины считают эскалацию единственным выходом, подчеркивается в материале.

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      Марина Совина
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