В Европе рассказали о предупреждении России в адрес Запада

Advance: Россия предупредила Германию о последствиях необдуманных действий

Хорватское издание Advance заявило, что Россия предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине. Об этом предупреждении утверждается в материале на сайте европейского медиа, который цитирует РИА Новости.

«[Официальный представитель МИД России Мария] Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными последствиями", если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных», — указали в издании.

В Advance также рассказали, что Киев проигрывает в конфликте за счет ослабления поддержки Запада и нанесенных Россией невосполнимых потерь. В связи с этим некоторые сторонники Украины считают эскалацию единственным выходом, отмечается в материале. При этом ради того, чтобы не допустить победы Москвы, они готовы «заставить кого-то другого начать воевать» вместо Украины.

«Следуя этой идее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать ввод западных войск на Украину», — добавили в статье. Однако такой шаг привел бы к крайне серьезным последствиям и мог бы вызвать мировую войну, предупредили в издании.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись и расшифровку разговора немецких военных. Они обсуждали возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по России.