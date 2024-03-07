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18:22, 7 марта 2024Экономика

Индия рекордно нарастила добычу угля

Добыча угля в Индии достигла рекордных 900 миллионов тонн

Фото: Amit Dave / Reuters

К началу марта внутренняя добыча угля в Индии достигла рекордной отметки в 900 миллионов тонн. К концу текущего финансового года (с 1 апреля по 31 марта) показатель может достичь запланированного уровня в 1 миллиард тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности азиатской страны.

В ведомстве назвали целевую планку в миллиард тонн «беспрецедентным рубежом». Для сравнения, по итогам предыдущего финансового года в Индии добыли в общей сложности 893 миллиона тонн угля. Если прогнозы министерства сбудутся, уровень внутренней добычи угля превысит прошлый результат на 107 миллионов.

При помощи наращивания внутренней добычи местные власти планируют снизить зависимость от импорта этого вида топлива. В настоящее время угольные запасы местных предприятий оцениваются в объеме около 85 миллионов тонн, что позволяет обеспечивать бесперебойное энергоснабжение по всей стране, резюмировали в индийском ведомстве.

Уголь является одним из самых грязных ископаемых видов топлива. В конце августа 2023 года агентство Bloomberg спрогнозировало, что Индии потребуются инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов в энергетический сектор для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Из той суммы порядка 2,7 триллиона потребуется вложить в развитие низкоуглеродной энергетики.

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      Анатолий Акулов
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