Ставки по семейной ипотеке предложили снижать с каждым новым ребенком

ДОМ.РФ предложил снижать ставки по семейной ипотеке с каждым новым ребенком

Ставки по семейной ипотеке могут начать снижать с рождением каждого нового ребенка. С соответствующим предложением выступил институт развития ДОМ.РФ, пишут «Известия».

Инициатива предполагает снижение ставки до пяти процентов при появлении на свет второго ребенка, а с рождением третьего и последующих — до четырех процентов. В данный момент в госпрограмме могут участвовать либо семьи с двумя и более детьми (при условии, что первый рожден до 2018 года), либо семьи с одним ребенком, если он родился с 2018 по 2023 год. Предлагаемые ДОМ.РФ изменения затронут лишь новые кредиты.

Такая мера, по задумке аналитического центра, должна стимулировать рождаемость. Одна из главных причин, по которой россияне тянут с пополнением семьи, — стесненные жилищные условия, убеждены в руководстве ДОМ.РФ. Как отмечается, дополнительные вычеты к ставке также позволят улучшить планировку новостроек. Предложение рассмотрят на заседании рабочей группы. Схожую идею огласили и в партии «Новые люди», сообщил изданию глава фракции Алексей Нечаев.

О продлении в России семейной ипотеки до 2030 года в ходе послания Федеральному собранию объявил глава государства Владимир Путин. Это решение президент объяснил необходимостью подъема демографии в стране. К концу десятилетия на сохранение госпрограммы, по подсчетам Минфина, уйдет полтора триллиона рублей. В этом году продление адресной ипотеки обойдется госбюджету в 260 миллиардов рублей.