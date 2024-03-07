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22:29, 7 марта 2024Ценности

Известная теннисистка снялась в откровенном наряде для журнала Vogue

Фото: Vogue

Известная американская теннисистка Кори Гауфф снялась в откровенном наряде для апрельского номера журнала Vogue USA. Соответствующие кадры опубликованы на официальном сайте издания.

На одном из размещенных снимков 19-летняя спортсменка предстала в нижнем белье, состоящем из укороченных шортов и бюстгальтера без подклада, который частично демонстрировал ее грудь. Поверх упомянутого комплекта знаменитость примерила прозрачное сетчатое платье длины миди золотого оттенка.

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Кроме того, Гауфф надела грубые черные ботинки и распустила волосы, дополнив свой образ. На кадре видно, что теннисистка позирует в съемочной студии, наполненной необходимой аппаратурой.

Ранее в марте самая сексуальная в мире волейболистка Кайла Симмонс показала фото в откровенном купальнике. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено высокими вырезами на бедрах и завязкой на талии.

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      Екатерина Ештокина
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