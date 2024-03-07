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18:07, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

Десятки тысяч участников и гостей объединились в VK на ВФМ-2024

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В четверг, 7 марта, завершился Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024), проходивший с 1 марта в Сириусе. К старту события «VK Музыка» и «Аэрофлот» устроили живой концерт в небе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На борту самолета МоскваСочи выступили российский рэп-дуэт HammAli & Navai и певица Seville. Среди пассажиров были участники фестиваля, а также отечественные артисты, блогеры и телеведущие: MIA BOYKA, Mary Gu, Сабина Хайрова, Яна Чурикова, Лев Шагинян.

За всеми событиями фестиваля можно было наблюдать онлайн, просмотры трансляций «ВКонтакте» превысили 15 миллионов. Десятки тысяч российских и международных участников и гостей мероприятия наслаждались выступлениями известных артистов на концертах от «VK Музыки», принимали вызовы в сервисе «Шаги ВКонтакте», объединялись по интересам и искали пары в «VK Знакомствах», более тысячи участников фестиваля присоединились к лекциям VK Day. На них они послушали лекции с участием стендап-комика Нурлана Сабурова, фигуристки Алины Загитовой, музыкантов ST, Вали Карнавал и других.

Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

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