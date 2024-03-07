Китай собрался совместно с Россией отстаивать многополярность в БРИКС и ШОС

Ван И: Китай и Россия будут отстаивать подлинную многополярность в БРИКС и ШОС

Китай совместно с Россией собрался отстаивать подлинную многополярность мира на различных площадках, в частности, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое намерение выразил во время пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

Глава китайского МИД напомнил, что Москва в этом году председательствует в БРИКС, а Пекин — в ШОС. «Мы будем укреплять международное многостороннее сотрудничество, отстаивать подлинную многополярность, поддерживать международную систему с ООН в качестве ядра, поддерживать региональную и глобальную безопасность и стабильность», — объявил он.

Ван И добавил, что перед РФ и КНР открываются новые возможности для развития отношений, поскольку в 2024 году дипломатическим отношениям между государствами исполнится 75 лет.

«Наши страны также совместно проведут Годы культуры Китая и России. Пекин готов взаимодействовать с Москвой для дальнейшего развития нового импульса сотрудничества и постоянно укреплять фундамент дружбы между двумя народами», — сообщил министр.

Ранее Ван И заявил, что КНР и РФ создали новый образец отношений между крупными странами, который полностью отличается от времен холодной войны. Он подчеркнул, что эти отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеленности на третьи стороны.