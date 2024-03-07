Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Россиянин Кучеров уступил канадцу Маккиннону лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

С первой строки рейтинга форварда сместил защитник «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В матче против «Детройт Ред Уингс» канадец отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Таким образом, набрав 109 очков, он обошел имеющего 105 очков россиянина.

30-летний Кучеров в текущем сезоне провел 62 матча, в которых забросил 38 шайб и сделал 67 ассистов. Он выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

На счету 28-летнего Маккиннона в сезоне-2023/2024 40 голов и 69 передач в 64 играх. Он представляет «Колорадо» с 2013 года. В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.

