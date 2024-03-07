Ляйсан Утяшева показала фигуру в нижнем белье

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала фигуру в белых трусах и топе

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном виде. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 38-летняя спортсменка предстала в белом комплекте нижнего белья, состоящем из трусов с высокой посадкой и топа на широких бретелях с вырезом под грудью. При этом звезда показала подтянутую фигуру.

Фото: @liasanutiasheva

Кроме того, знаменитость частично изменила внешний вид, продемонстрировав образ в парике. Визажисты, в свою очередь, сделали Утяшевой мейкап с акцентом на глазах. «Вы бы купили такой комплект?» — спросила она у подписчиков.

В октябре 2023 года Утяшева порадовала фанатов откровенной фотосессией. Спортсменка поделилась видео, в котором она была запечатлена позирующей перед камерой в классических брюках и бюстгальтере, оформленном металлическими шипами и цепью.