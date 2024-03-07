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12:03, 7 марта 2024Наука и техника

На Восточном заправили «Орион» для «Ангары»

На космодроме Восточный заправили разгонный блок «Орион» для ракеты «Ангара-А5»

Фото: «Пресс-служба Роскосмоса» / РИА Новости

На космодроме Восточный заправили разгонный блок «Орион» семейства ДМ для тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

После заправки разгонный блок транспортировали в монтажно-испытательный корпус. «В ближайшее время специалисты приступят к кантовке разгонного блока к стенду космической головной части», — уточнили в госкорпорации.

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В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что на Восточном начались испытания «Ориона». В госкорпорации отметили, что на космодроме монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока.

В январе гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.

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      Иван Потапов
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