На Восточном заправили «Орион» для «Ангары»

На космодроме Восточный заправили разгонный блок «Орион» для ракеты «Ангара-А5»

На космодроме Восточный заправили разгонный блок «Орион» семейства ДМ для тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

После заправки разгонный блок транспортировали в монтажно-испытательный корпус. «В ближайшее время специалисты приступят к кантовке разгонного блока к стенду космической головной части», — уточнили в госкорпорации.

В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что на Восточном начались испытания «Ориона». В госкорпорации отметили, что на космодроме монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока.

В январе гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.