На Восточном начались испытания «Ориона»

«Роскосмос»: на космодроме Восточный начались испытания разгонного блока «Орион»

На космодроме Восточный начались комплексные испытания разгонного блока «Орион» семейства ДМ тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Предстоят пневмо- и электроиспытания, после чего разгонный блок заправят топливом и сжатыми газами», — рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что в ходе следующего этапа планируется провести интеграцию «Ориона» в состав космической головной части для общей сборки с «Ангарой-А5». «После вывоза пройдут комплексные испытания с разгонным блоком для отработки систем перед первым пуском», — отметили в «Роскосмосе».

Ранее в госкорпорации сообщили, что на Восточном монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока «Орион».

В январе гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.