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12:11, 23 января 2024Наука и техника

Назван срок первого пуска «Ангары-А5» с Восточного

Борисов: первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточного может состояться в начале апреля. Срок пуска назвал на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что запуск носителя перевернет новую страницу в истории российского космодрома.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что начата подготовка тяжелой ракеты «Ангара-А5» к первому запуску с космодрома Восточный.

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      Иван Потапов
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