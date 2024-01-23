Назван срок первого пуска «Ангары-А5» с Восточного

Борисов: первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля

Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточного может состояться в начале апреля. Срок пуска назвал на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что запуск носителя перевернет новую страницу в истории российского космодрома.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что начата подготовка тяжелой ракеты «Ангара-А5» к первому запуску с космодрома Восточный.