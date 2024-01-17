Начата подготовка «Ангары-А5» к первому пуску с Восточного

«Роскосмос»: начата подготовка ракеты «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного

Начата подготовка тяжелой ракеты «Ангара-А5» к первому запуску с космодрома Восточный. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что сегодня специалисты «проверяют работоспособность технологических систем и комплекса». «С завтрашнего дня начинаются автономные проверки составных частей носителя», — добавили в госкорпорации.

Там уточнили, что будет запускаться носитель с пятью универсальными ракетными модулями, оснащенными двигателями РД-191.

В январе «Роскосмос» сообщил, что первую летную ракету «Ангара-А5» доставили на Восточный.