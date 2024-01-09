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19:45, 9 января 2024Наука и техника

Первую летную «Ангару-А5» доставили на космодром Восточный

«Роскосмос»: первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» доставили на Восточный

Фото: ПО «Полёт» Центра Хруничева / Роскосмос / ТАСС

Первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» доставили на космодром Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На космодроме готовятся к началу летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с носителем тяжелого класса "Ангара-А5". Сегодня утром на станцию "Ледяная" прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что в среду, 10 января, специалисты разгрузят блоки ракеты и начнут подготовку ее составных частей.

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В декабре стало известно, что Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос») завершила изготовление разгонного блока «Орион», который отправили на космодром Восточный. Блок предназначен для комплексных и летных испытаний космического ракетного комплекса «Амур».

В конце ноября первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Андрей Ельчанинов сообщил, что ракета семейства «Ангара» может стартовать с космодрома Восточный в начале 2024 года.

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      Даниил Иринин
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