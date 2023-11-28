«Роскосмос» обозначил срок запуска «Ангары» с Восточного

«Роскосмос»: ракета «Ангара» может стартовать с Восточного в начале 2024 года

Ракета семейства «Ангара» может стартовать с космодрома Восточный в начале 2024 года. Соответствующий срок обозначил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Андрей Ельчанинов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что первый старт [носителя] (...) произойдет в I квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный», — сказал Ельчанинов на мероприятии «Новые высоты в освоении космического пространства».

Ранее полноразмерный электрозаправочный макет «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» был установлен на стартовый стол космического ракетного комплекса «Амур» космодрома Восточный.

В июле генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» планируют отправить на космодром Восточный осенью.