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19:32, 28 ноября 2023Наука и техника

«Роскосмос» обозначил срок запуска «Ангары» с Восточного

«Роскосмос»: ракета «Ангара» может стартовать с Восточного в начале 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ракета семейства «Ангара» может стартовать с космодрома Восточный в начале 2024 года. Соответствующий срок обозначил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Андрей Ельчанинов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что первый старт [носителя] (...) произойдет в I квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный», — сказал Ельчанинов на мероприятии «Новые высоты в освоении космического пространства».

Ранее полноразмерный электрозаправочный макет «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» был установлен на стартовый стол космического ракетного комплекса «Амур» космодрома Восточный.

В июле генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» планируют отправить на космодром Восточный осенью.

Оружие России
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      Иван Потапов
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