Первую летную «Ангару» отправят на Восточный осенью

Первую летную ракету «Ангара-А5» планируют отправить на Восточный осенью

Первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» планируют отправить на космодром Восточный осенью 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра имени М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«Изготовление первой летной ракеты "Ангара-А5" для космодрома Восточный продолжается согласно графику. (…) Отправка летного изделия на космодром для подготовки к пуску запланирована на осень текущего года», — сказал он.

По словам гендиректора, на площадке производственного объединения «Полет» в Омске проходят стыковка и испытания блоков ракеты.

Ранее в июле госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что научно-производственное объединение «Энергомаш» провело успешные испытания двигателя РД-191 для комплектации ракет семейства «Ангара».

В июне в «Роскосмосе» рассказали о начале испытаний конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на Восточном.