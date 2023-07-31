Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:32, 31 июля 2023Наука и техника

Первую летную «Ангару» отправят на Восточный осенью

Первую летную ракету «Ангара-А5» планируют отправить на Восточный осенью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Первую летную ракету-носитель «Ангара-А5» планируют отправить на космодром Восточный осенью 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра имени М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«Изготовление первой летной ракеты "Ангара-А5" для космодрома Восточный продолжается согласно графику. (…) Отправка летного изделия на космодром для подготовки к пуску запланирована на осень текущего года», — сказал он.

По словам гендиректора, на площадке производственного объединения «Полет» в Омске проходят стыковка и испытания блоков ракеты.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка. Кто первым покорит спутник Земли?
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка.Кто первым покорит спутник Земли?
3 мая 2023

Ранее в июле госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что научно-производственное объединение «Энергомаш» провело успешные испытания двигателя РД-191 для комплектации ракет семейства «Ангара».

В июне в «Роскосмосе» рассказали о начале испытаний конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на Восточном.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией артиллерии ВСУ

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Рыбак дважды поймал редчайшего синего омара и отпустил его

    Суд предъявил обвинение в сексуальном насилии самому титулованному футболисту

    Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

    Россиянка познакомилась с возлюбленным через брачное агентство и лишилась денег

    Jаgermeister перестанут ввозить в Россию по параллельному импорту

    В России усилили защиту танков Т-80БВМ

    Банк России ухудшил прогноз по инфляции

    Три человека погибли в Запорожье из-за обстрела ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости