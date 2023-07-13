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17:02, 13 июля 2023Наука и техника

«Роскосмос» успешно испытал двигатель «Ангары»

«Роскосмос»: проведены успешные испытания двигателя для ракеты «Ангара»

Фото: НПО «Энергомаш»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» провело успешные испытания двигателя РД-191 для комплектации ракет семейства «Ангара». Об этом сообщает «Роскосмос».

Госкорпорация отмечает, что программа РД-191 является приоритетной для НПО. «Она направлена на решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков», — говорится в сообщении.

Согласно данным «Роскосмоса», в настоящее время в «Энергомаше» ведутся работы по двигателю РД-191М, предназначенному для тяжелых ракет «Ангара-А5М».

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В декабре заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий госкорпорации Валерий Шерин сообщил, что «Роскосмос» изучает возможность поставок в Индию десяти ракетных двигателей РД-191.

В марте прошлого года гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что производственным объединением «Полет» в Омске изготавливается 11 ракет — три легких «Ангара-1.2» и восемь тяжелых «Ангара-А5».

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    Иван Потапов
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