Российскую «Ангару-НЖ» установили на пусковой стол

«Роскосмос»: макет «Ангара-НЖ» установили на пусковой стол космодрома Восточный

Полноразмерный электрозаправочный макет «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» установлен на стартовый стол космического ракетного комплекса «Амур» космодрома Восточный. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В настоящее время специалисты приступили к проведению комплексных испытаний 1-го этапа. «Испытания будут проводиться в течение месяца. Расчету предстоит отработка эксплуатационной документации, в том числе в части заправки и слива компонентов ракетного топлива», — уточнили в «Роскосмосе».

Ранее госкорпорация сообщила о готовности «Ангары-НЖ» к вывозу на стартовый стол Восточного.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный блоки трех ступеней полноразмерного макета «Ангара-НЖ» тяжелой ракеты «Ангара-5» переместили для окончательной сборки.

В сентябре госкорпорация сообщила о начале сборки блоков «Ангары-НЖ» в пакет на Восточном.