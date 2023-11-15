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18:02, 15 ноября 2023Наука и техника

Российскую «Ангару-НЖ» приготовили к вывозу на стартовый комплекс

«Роскосмос»: макет «Ангара-НЖ» готов к вывозу на стартовый комплекс

Фото: Космический центр «Восточный»

Полноразмерный макет «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» готов к вывозу на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что электрозаправочный макет «Ангара-НЖ» успешно прошел все проверки на техническом комплексе и сегодня, 15 ноября, переложен на транспортно-установочный агрегат. «Вывоз — 16 ноября. Совместные комплексные испытания 1-го этапа будут проходить около месяца», — уточнили в госкорпорации.

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В октябре «Роскосмос» сообщил, что в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный блоки трех ступеней полноразмерного макета «Ангара-НЖ» тяжелой ракеты «Ангара-5» переместили для окончательной сборки.

В сентябре госкорпорация сообщила о начале сборки блоков «Ангары-НЖ» в пакет на Восточном.

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      Иван Потапов
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