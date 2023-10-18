Российскую «Ангару-НЖ» переместили для окончательной сборки

«Роскосмос»: блоки «Ангары-НЖ» переместили для окончательной сборки

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный блоки трех ступеней полноразмерного макета «Ангара-НЖ» тяжелой ракеты «Ангара-5» переместили для окончательной сборки. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в настоящее время масса «Ангары-НЖ» составляет 52 тонны, что до 18 тонн меньше, чем сухая масса «Ангары-5» вместе с головной частью.

В сентябре госкорпорация сообщила о начале сборки блоков «Ангары-НЖ» в пакет на Восточном.

В июне «Роскосмос» анонсировал старт комплексных испытаний «Ангары-НЖ» — конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты «Ангара-А5» — на космодроме Восточный.