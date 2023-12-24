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06:30, 24 декабря 2023Наука и техника

Разгонный блок «Орион» отправили на Восточный

«Роскосмос»: разгонный блок «Орион» отправили на космодром Восточный

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») завершила изготовление разгонного блока «Орион». Изделие отправили на космодром Восточный, сообщает госкорпорация в своем Telegram.

«В РКК "Энергия" завершили изготовление разгонного блока в технологическо-летном исполнении, предназначенного для комплексных испытаний комплекса разгонного блока и летных испытаний космического ракетного комплекса "Амур"», — говорится в сообщении.

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В ноябре стало известно, что полноразмерный электрозаправочный макет «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» установили на стартовый стол комплекса «Амур». «Ангара-НЖ» предназначен для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации строящегося «Амура».

В июле заместитель гендиректора по развитию Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Субботин сообщил, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.

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      Даниил Иринин
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