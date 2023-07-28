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14:51, 28 июля 2023Наука и техника

Названы сроки первого пуска российского «Амура»

РКЦ «Прогресс»: первый пуск ракеты «Амур-СПГ» состоится в 2028-2030 годах

Фото: Роскосмос / Globallookpress

Первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах. Эти сроки ТАСС назвал заместитель гендиректора по развитию Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Субботин.

«Мы сейчас ориентируемся в районе 2028-2030 годов», — сказал руководитель на полях проходящего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка.

Субботин добавил, что в настоящее время идет техническое проектирование носителя, после чего начнется разработка конструкторской документации. «Между тем на этапе технического проектирования мы будем проводить определенные испытания, чтобы сократить сроки изготовления первого летного образца», — добавил замгендиректора.

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Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодроме Восточный начала работу комиссия, которая должна определить район посадки многоразовой первой ступени российской перспективной ракеты «Амур-СПГ».

В марте госкорпорация анонсировала подписание госконтракта на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ».

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    Иван Потапов
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