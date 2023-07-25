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14:13, 25 июля 2023Наука и техника

На Восточном определят район посадки российского «Амура-СПГ»

«Роскосмос»: на космодроме Восточный определят район посадки российской ракеты «Амур-СПГ»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На космодроме Восточный начала работу комиссия, которая должна определить район посадки многоразовой первой ступени российской перспективной ракеты «Амур-СПГ». Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

В качестве предполагаемых районов приземления элемента носителя комиссия рассматривает территории Амурской области, Хабаровского края и Якутии. В задачи группы специалистов входит посещение соответствующих районов и рассмотрение вариантов транспортировки первой ступени с потенциальных посадочных площадок обратно на Восточный.

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В июне директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев в видео, распространенном «Роскосмосом», пообещал, что первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью появится в конце 2023 года.

В марте госкорпорация сообщила о подписании госконтракта на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ».

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    Иван Потапов
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