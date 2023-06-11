Первый двигатель для многоразовой ракеты «Амур-СПГ» появится в 2023 году

Первый двигатель РД-0177 для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» появится в 2023 году

Первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью появится в конце 2023 года. Об этом сообщил директор предприятия «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев в видео, распространенном госкорпорацией «Роскосмос».

«Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года», — сказал он.

В апреле вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в России ускорены работы по созданию многоразовых ракет космического назначения.

В том же месяце генеральный директор Научно-производственного объединения автоматики Михаил Изюмов рассказал, что перспективная многоразовая ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления.

В марте в «Роскосмосе» сообщили, что государственный контракт на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ» подписан.