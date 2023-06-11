Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:37, 11 июня 2023Наука и техника

Первый двигатель для многоразовой ракеты «Амур-СПГ» появится в 2023 году

Первый двигатель РД-0177 для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» появится в 2023 году

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью появится в конце 2023 года. Об этом сообщил директор предприятия «Конструкторское бюро химавтоматики» Сергей Ковалев в видео, распространенном госкорпорацией «Роскосмос».

«Сегодня мы создаем принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний. Вся работа должна завершиться к концу 2025 года», — сказал он.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка. Кто первым покорит спутник Земли?
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка.Кто первым покорит спутник Земли?
3 мая 2023

В апреле вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в России ускорены работы по созданию многоразовых ракет космического назначения.

В том же месяце генеральный директор Научно-производственного объединения автоматики Михаил Изюмов рассказал, что перспективная многоразовая ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления.

В марте в «Роскосмосе» сообщили, что государственный контракт на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ» подписан.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124 «Руслан». Зачем Оттава хочет передать его Киеву?
    Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров
    Первый двигатель для многоразовой ракеты «Амур-СПГ» появится в 2023 году
    Украинский военный объяснил сдачу в плен словами «все достало»
    Трамп пообещал бороться за президентский пост при любых обстоятельствах
    В Москве загорелся автосервис
    Россиянам напомнили о необходимости согласия соседа на постройку дома
    Пленный солдат ВСУ попал в армию из-за дворника
    В России сменился лидер по производству коньяка
    Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.