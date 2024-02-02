Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:30, 2 февраля 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

«Роскосмос»: на Восточном монтируется оборудование для подготовки блока «Орион»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

На космодроме Восточный монтируется наземное оборудование, предназначенное для подготовки комплекса разгонного блока (КРБ) «Орион». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«На космодроме приступили к автономным испытаниям систем. Специалистам предстоит проверить функционирование систем, стыкуемость узлов и агрегатов. Уже завершен цикл автономных испытаний по трем системам, сейчас ведутся работы по их приему в эксплуатацию», — заявили в госкорпорации.

В дальнейшем планируется провести комплексные испытания КРБ уже с разгонным блоком «Орион».

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в ходе посещения дочернего предприятия Центра Хруничева сообщил, что производственное объединение (ПО) «Полет» способно ежегодно выпускать до восьми тяжелых ракет «Ангара-А5».

В январе он пообещал, что первый пуск «Ангары-А5» с Восточного может состояться в начале апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сына российского бизнесмена задержали в Аргентине по просьбе Украины. Зачем он нужен Киеву?

      14-летняя российская школьница загорелась во время приготовления блинов

      Россиянка отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы»

      Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника

      Информатора группы WikiLeaks приговорили к тюрьме за детское порно и шпионаж

      Уролог назвал маскирующееся под простатит заболевание

      В российском центре органических продуктов в Китае решили рекламировать водку

      На Украине осудили участие российских клубов в международных товарищеских матчах

      Курс евро вырос до максимума за две недели

      «Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше