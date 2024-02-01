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20:04, 1 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты темпы выпуска ракет «Ангара-А5»

Борисов: ПО «Полет» способно выпускать до восьми ракет «Ангара-А5» в год
СюжетМинобороны:

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Производственное объединение (ПО) «Полет» способно ежегодно выпускать до восьми тяжелых ракет «Ангара-А5». Возможные темпы выпуска носителей раскрыл гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе посещения дочернего предприятия Центра Хруничева. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, еще ПО может выпускать легкие ракеты «Ангара-1.2». «Я думаю, что мы в ближайшее время, год-полтора, завершим реконструкцию и выйдем на максимальные проектные мощности», — сказал руководитель.

Борисов заявил, что «Полет» изготавливает основной носитель для своего основного заказчика — Минобороны России.

Ранее глава госкорпорации, выступая на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения»), пообещал, что первый полет «Ангары-А5» с космодрома Восточный может состояться в начале апреля.

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      Иван Потапов
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