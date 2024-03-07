Появились подробности о состоянии пострадавших в подрыве автобуса на мине в ЛНР

Глава Минздрава ЛНР: при подрыве автобуса 3 человека получили осколочные ранения

В результате подрыва автобуса с мирными жителями на мине в поселке Донецкий Луганской народной республики (ЛНР) трое пострадавших получили осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Подробности рассказала глава регионального Минздрава Наталия Пащенко, передает пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.

«Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. В Кировской районной больнице им оказали первую врачебную помощь и далее на скорой они были доставлены в ЛРКБ», — уточнила министр.

Пащенко добавила, что все пострадавшие получают необходимую им медицинскую помощь.

Как ранее сообщил глава региона Леонид Пасечник, автобус, направлявшийся на кладбище, подорвался на мине 6 марта. В результате жертвами взрыва стало пятеро мирных жителей.