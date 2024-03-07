Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:21, 7 марта 2024Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших в подрыве автобуса на мине в ЛНР

Глава Минздрава ЛНР: при подрыве автобуса 3 человека получили осколочные ранения

Фото: Администрация Кировского городского округа / РИА Новости

В результате подрыва автобуса с мирными жителями на мине в поселке Донецкий Луганской народной республики (ЛНР) трое пострадавших получили осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Подробности рассказала глава регионального Минздрава Наталия Пащенко, передает пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.

«Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. В Кировской районной больнице им оказали первую врачебную помощь и далее на скорой они были доставлены в ЛРКБ», — уточнила министр.

Пащенко добавила, что все пострадавшие получают необходимую им медицинскую помощь.

Как ранее сообщил глава региона Леонид Пасечник, автобус, направлявшийся на кладбище, подорвался на мине 6 марта. В результате жертвами взрыва стало пятеро мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России заявило об ударе по ангару в портовом районе Одессы. В это время в городе находился Зеленский

      В Запорожье рассказали о пропаже сотен поддерживающих Россию людей

      Появились подробности о состоянии пострадавших в подрыве автобуса на мине в ЛНР

      ЕС нарастил экспорт напитков и табака в Россию

      Обиженная принцем Гарри стриптизерша пообещала выложить его новые голые фото

      Раскрыта неожиданное полезное свойство регулярного секса

      Путин раскрыл источник благополучия Запада

      В США приняли проект о частичном финансировании правительства страны

      В России сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ

      Путин рассказал о притягательной силе БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше