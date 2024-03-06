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17:22, 6 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР на мине подорвался автобус с мирными жителями

Глава ЛНР Пасечник: в Кировске автобус подорвался на мине, 5 человек погибли

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Луганской Народной республике (ЛНР) на мине подорвался ехавший на кладбище автобус. Жертвами взрыва стало пятеро мирных жителей, сообщил в Telegram глава региона Леонид Пасечник.

«Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг. Три человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Специальные службы расследуют обстоятельства трагического происшествия», — говорится в сообщении.

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать помощь их семьям.

Ранее об отношении Вооруженных сил Украины к мирным жителям рассказала женщина из Часов Яра. По ее словам, украинские военные используют людей в качестве живого щита.

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      Глеб Палехов
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