В ЛНР на мине подорвался автобус с мирными жителями

Глава ЛНР Пасечник: в Кировске автобус подорвался на мине, 5 человек погибли

В Луганской Народной республике (ЛНР) на мине подорвался ехавший на кладбище автобус. Жертвами взрыва стало пятеро мирных жителей, сообщил в Telegram глава региона Леонид Пасечник.

«Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг. Три человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Специальные службы расследуют обстоятельства трагического происшествия», — говорится в сообщении.

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать помощь их семьям.

Ранее об отношении Вооруженных сил Украины к мирным жителям рассказала женщина из Часов Яра. По ее словам, украинские военные используют людей в качестве живого щита.

