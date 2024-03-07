Песков прокомментировал назначение Залужного послом

Песков: Россию не волнует назначение Залужного послом Украины в Лондоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании. Его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россию не волнует назначение Залужного послом Украины в Лондоне.

Ранее стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. Теперь его кандидатуру должны одобрить в Лондоне.