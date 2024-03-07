Путин высказался о службе женщин в зоне СВО

Путин: женщины достойно служат в зоне проведения спецоперации

Женщины достойно несут службу в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — сказал глава государства во время общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Путин прибыл в Краснодар в четверг, 7 марта. Там он приедет в готовящийся к открытию Дворец самбо, также там он может встретиться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в армии России проходят службу 37,5 тысячи женщин. По его словам, еще 270 тысяч женщин занимают гражданские должности в воинских частях и различных военных организациях.