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08:40, 7 марта 2024Бывший СССР

Россия пригрозила Литве ответом за конфискацию автомобилей

МИД: Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Москва ответит Литве, если начнется конфискация автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщили в МИД России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в понедельник, 11 марта, истекает срок, который Литва определила как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, которые зарегистрированы в России. Российское посольство в Вильнюсе предупреждало граждан РФ, находящихся в стране, об опасности такого развития событий.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — заявили в министерстве.

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      Кристина Есикова
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