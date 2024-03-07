Россияне стали активнее планировать путешествия в Европу

В числе самых востребованных стран на лето у россиян оказались Франция и Италия

В числе самых востребованных стран для отдыха летом у россиян оказались Франция и Италия. О том, что путешественники из России стали активнее планировать поездки в Европу, рассказали аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия», исследование которого попало в распоряжение «Ленты.ру».

По данным источника, среди популярных у россиян европейских направлений также оказались Венгрия и Испания — количество броней отелей там выросло на 520 и 272 процента соответственно.

Кроме того, стало известно, что россияне стали активнее планировать путешествия в Азию, особенно в Китай и Японию. Аналитики также зафиксировали повышенный спрос на летнее бронирование отелей в Южной Корее (плюс 900 процентов) и Таиланде (плюс 505 процентов).

В исследовании также говорится, что в планах россиян в 2024 году — открывать и новые направления. Так, количество ранних бронирований в Киргизии увеличилось на 320 процентов.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Саудовскую Аравию. В 2023-м они совершили 106 тысяч поездок в эту мусульманскую страну, что в два раза больше, чем годом ранее.