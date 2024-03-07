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19:49, 7 марта 2024Среда обитания

Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений

Житель Воронежа поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

55-летний житель Воронежа лишился квартиры и всех сбережений после того, как поговорил с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В декабре 2023 года с мужчиной связался неизвестный, который представился сотрудником банка и рассказал, что некие злоумышленники пытаются украсть его сбережения. Для того чтобы сохранить накопления, собеседник предложил россиянину перевести деньги на «безопасный счет». Тот последовал совету и отправил по указанным реквизитам 550 тысяч рублей.

После этого воронежец сообщил лжесотруднику банка, что собирается продать квартиру и опасается за сохранность средств с будущей сделки. Через некоторое время россиянину позвонил фейковый представитель агентства недвижимости и помог ему быстро найти покупателя на однокомнатное жилье в Коминтерновском районе.

Лжериелтор убедил мужчину передать 2,8 миллиона рублей, вырученных с продажи недвижимости, специальному курьеру, чтобы тот перевел их на «безопасный счет». Воронежец понял, что его обманули, лишь после этой встречи — он спохватился, что не узнал у курьера номер счета, где будут храниться его деньги, однако в тот момент все аферисты перестали выходить на связь.

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Обманутый россиянин обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать курьера, которому потерпевший отдал деньги с продажи квартиры — им оказался 40-летний москвич. Он рассказал, что нашел подработку в интернете, приехал на вызов «работодателей», забрал конверт с деньгами и отправил их на указанный ими счет за вычетом процента, который оставил себе.

Ранее в марте стало известно, что житель Хабаровска выдал себя за собственника квартиры, сдал чужую недвижимость в аренду и улетел на вырученные деньги в Москву.

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      Полина Кислицына
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