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10:14, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Сменившая Галкина на Первом канале ведущая сравнила себя с ним

Новая ведущая шоу «Лучше всех!» Бадоева заявила, что отличается от Галкина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская телеведущая Жанна Бадоева, сменившая в детском шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), сравнила себя с предшественником в беседе с KP.RU.

Журналист поинтересовался у Бадоевой, чем ее стиль работы в программе отличается от особенностей ведения Галкина. «Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма», — заявила новая ведущая проекта.

Бадоева добавила, что негативно относится к подражанию кому-либо. Она подчеркнула, что не будет этого делать, даже если ей нравится, как работает человек.

Ранее Бадоева призналась, что ей трудно работать в программе. Ведущая отметила, что самым сложным для нее является взаимодействие с детьми на съемочной площадке.

О том, что Бадоева стала новой ведущей «Лучше всех!» вместо Галкина, сообщалось в декабре 2023 года. Кроме шоу талантов, Бадоева ведет программу о путешествиях «Жизнь других».

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      Мария Большакова
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