Сменившая Галкина на Первом канале ведущая сравнила себя с ним
Известная российская телеведущая Жанна Бадоева, сменившая в детском шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), сравнила себя с предшественником в беседе с KP.RU.
Журналист поинтересовался у Бадоевой, чем ее стиль работы в программе отличается от особенностей ведения Галкина. «Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма», — заявила новая ведущая проекта.
Бадоева добавила, что негативно относится к подражанию кому-либо. Она подчеркнула, что не будет этого делать, даже если ей нравится, как работает человек.
Ранее Бадоева призналась, что ей трудно работать в программе. Ведущая отметила, что самым сложным для нее является взаимодействие с детьми на съемочной площадке.
О том, что Бадоева стала новой ведущей «Лучше всех!» вместо Галкина, сообщалось в декабре 2023 года. Кроме шоу талантов, Бадоева ведет программу о путешествиях «Жизнь других».