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13:20, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Сменившая Галкина на Первом канале ведущая высказалась о сложностях работы

Новая ведущая «Лучше всех!» Бадоева заявила, что с детьми работать тяжело

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущая Жанна Бадоева, заменившая юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в детском шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале, заявила, что работать с детьми во время съемок тяжело. Об этом она рассказала в Telegram.

Бадоева призналась, что раньше считала шоу о путешествиях самым сложным телевизионным форматом. «Так я думала примерно до вчерашнего дня. Работа на съемочной площадке с детьми — вот что по-настоящему тяжело, но и очень увлекательно!» — высказалась телеведущая. Она также добавила, что считает работу над проектом «Лучше всех!» вызовом для себя.

О том, что Бадоева стала новой ведущей «Лучше всех!» и заменила Галкина, стало известно 11 декабря. Помимо этого шоу, Бадоева также ведет на Первом канале программу о путешествиях «Жизнь других».

«Лучше всех!» убрали из сетки вещания Первого канала, как и некоторые другие развлекательные программы, в феврале 2022 года, после начала спецоперации. В сентябре 2022 года развлекательные шоу начали возвращаться в эфир.

В программе «Лучше всех!» участвуют дети от 3 до 12 лет, желающие показать свои таланты. Оно начало выходить в 2016 году, постоянным ведущим проекта был Галкин.

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      Мария Большакова
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