Терминалы Starlink сделали невосприимчивыми к глушилкам

Hackaday: энтузиасты улучшили терминал Starlink для работы с глушилками

Мод для терминалов спутникового интернета Starlink Илона Маска позволил подключаться к сети даже при подавлении сигнала. Об этом сообщает издание Hackaday.

По словам создателя модификации, украинского инженера Олега Куткова, последнее время он работал над улучшением терминалов Starlink, которые можно вывести из строя с помощью глушилок. Кутков рассказал, что перед подключением оборудование проверяет информацию о местоположении с помощью GPS, однако оригинальная антенна восприимчива к устройствам глушения сигнала.

Специалист заменил обычную антенну GPS на пассивную, в результате чего смог подключиться к сети в локации, в которой обычно не работал Starlink. По словам журналистов Hackaday, это изобретение позволит пользоваться терминалами там, где их эксплуатация ограничена.

В ходе тестирования инженер подтвердил, что модицифированные терминалы Starlink работали в зонах, где обычное оборудование не подключалось к сети. Также Кутков рассказал, что исправил проблему подключения к проводному интернету Starlink Ethernet в новых моделях терминалов.

В середине февраля инженер Олег Кутков рассказал, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО). Кутков объяснил, что спутник не способен определить, кто использует терминал, так что «либо работают все, либо не работает никто».