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20:25, 7 марта 2024Ценности

Стилист Рогов назвал необычные перчатки трендом 2024 года

Стилист Рогов назвал перчатки-заявление новым трендом в 2024 году

Фото: Francois Durand / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram назвал необычные перчатки новым трендом 2024 года.

Так, специалист проанализировал показы известных брендов и заявил, что в следующем сезоне популярными станут яркие перчатки, декорированные мехом и различной фурнитурой.

«Самый очевидный тренд следующего сезона, для меня лично, — это statement gloves, перчатки-заявление», — написал он.

При этом эксперт проиллюстрировал данную тенденцию снимками манекенщиц с показов таких люксовых брендов, как Miu Miu, Louis Vuitton и Balenciaga. На размещенных кадрах модели надели упомянутые аксессуары из разных материалов, дополняя свои образы.

Ранее Рогов сообщил о возвращении в моду облегающих джинсов. В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц с шоу таких марок, как Balenciaga, Alexander McQueen и Miu Miu.

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      Екатерина Ештокина
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